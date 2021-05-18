 Генеральний директор Сассуоло прокоментував відхід Де Дзербі | Футбол | Champion.com.ua
Помер легендарний адміністратор Динамо Олександр Чубаров
Сьогодні 09:50 885
Маліновський - головна мета Тухеля на літнє трансферне вікно
Сьогодні 11:12 1470
Шахтар готує трансфер лідера Сассуоло
Вчора 20:29 2751
Кілман отримав українське громадянство
Вчора 19:52 3054
Шевченко оцінив готовність гравців збірної України
Вчора 19:12 2504
Луческу допоможе збірній України на Євро-2020
Вчора 18:44 2735
Голкіпер збірної Німеччини пропустить Євро-2020
Вчора 17:13 2423
Ігор Лисов: Середа отримав грант
Вчора 14:59 3437 1
Ребров може очолити АЕК
Вчора 14:39 1404
Визначилися пари плей-оф НБА
Вчора 12:28 602
Блоги
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:07 827
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 955
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія Valeriy Ruchka
Вчора 18:43 734
Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди
Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 849
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Вчора 12:35 10830
Шовковський знову у воротах. Легендарний голкіпер взяв участь у тренуванні збірної
Шовковський знову у воротах. Легендарний голкіпер взяв участь у тренуванні збірної Valeriy Ruchka
Вчора 11:41 3425
Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем
Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем Valeriy Ruchka
Вчора 09:50 1117
Відео дня. Голкіпер Ліверпуля на останніх секундах приніс перемогу своїй команді в матчі АПЛ
Відео дня. Голкіпер Ліверпуля на останніх секундах приніс перемогу своїй команді в матчі АПЛ Valeriy Ruchka
16.05.2021 21:49 2016
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі Valeriy Ruchka
16.05.2021 19:14 1401 2
Боєць впав у нокаут тільки через кілька секунд після удару
Боєць впав у нокаут тільки через кілька секунд після удару Valeriy Ruchka
16.05.2021 17:28 1720
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
15.05.2021 16:28 6304
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:25 5321 1
Маліновський продовжує феєрити в Серії А - українець робить черговий асист
Маліновський продовжує феєрити в Серії А - українець робить черговий асист Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:21 1146
Гравець Голден Стейт розплакався в прямому ефірі після дзвінка мами
Гравець Голден Стейт розплакався в прямому ефірі після дзвінка мами Андрій Твердохліб
15.05.2021 15:06 455
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві Андрій Твердохліб
15.05.2021 14:47 804
Прямі трансляції
Навколо спорту

Генеральний директор Сассуоло прокоментував відхід Де Дзербі

Сьогодні 10:57 826 0
Раніше Де Дзербі оголосив, що покине Сассуоло
Генеральний директор Сассуоло прокоментував відхід Де Дзербі
#Сассуоло, #Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі покине італійський клуб по завершенню сезону.

Цю інформацію прокоментував генеральний директор команди Джованні Карневалі.

"З учорашнього дня це прощання, він хотів прийняти це рішення. Зрозуміло, що як клубу нам дуже шкода, але ми також вдячні йому за виконану роботу. Ми будемо стежити за ним, і ми, безумовно, будемо його першими фанатами. Ми повинні пишатися тим, що робимо, це був видатний сезон", - сказав Карневалі

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі підписав контракт з Шахтарем.

Коментарі ()