Генеральний директор Сассуоло прокоментував відхід Де Дзербі

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі покине італійський клуб по завершенню сезону.

Цю інформацію прокоментував генеральний директор команди Джованні Карневалі.

"З учорашнього дня це прощання, він хотів прийняти це рішення. Зрозуміло, що як клубу нам дуже шкода, але ми також вдячні йому за виконану роботу. Ми будемо стежити за ним, і ми, безумовно, будемо його першими фанатами. Ми повинні пишатися тим, що робимо, це був видатний сезон", - сказав Карневалі