31-річний італійський футболіст скоїв самогубство

У футболіста залишилась дружина з двома дітьми

В Італії скоїв самогубство ексхавбек Філіппо Віскідо.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Вчора (16 травня) чоловіка знайшли повішеним у власному гаражі в Баттіпальді.

На початку цього року Віскідо завершив кар'єру футболіста. Хавбек виступав за скромні італійські клуби (Авелліно, Кавезе, Потенца, Сорренто тощо), а його максимумом стала Серія С і один матч в Кубку Італії 2008/09. Через кілька тижнів Філіппо могло виповнитися 32 роки.

Загиблий мав дружину Міну та двох дітей.