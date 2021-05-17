31-річний італійський футболіст скоїв самогубство

Джерело - football24.ua.
В Італії скоїв самогубство ексхавбек Філіппо Віскідо.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Вчора (16 травня) чоловіка знайшли повішеним у власному гаражі в Баттіпальді.
На початку цього року Віскідо завершив кар'єру футболіста. Хавбек виступав за скромні італійські клуби (Авелліно, Кавезе, Потенца, Сорренто тощо), а його максимумом стала Серія С і один матч в Кубку Італії 2008/09. Через кілька тижнів Філіппо могло виповнитися 32 роки.
Загиблий мав дружину Міну та двох дітей.