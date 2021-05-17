Визначився найкращий гравець Шахтаря у травні

Джерело - shakhtar.com.
Півзахисник Тарас Степаненко став найкращим гравцем Шахтаря у травні.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Уболівальники Шахтаря визнали Степаненко найкращим гравцем травня, за нього проголосувало 7 408 респонденти. Друге місце посів вінгер Тете (2 924), а третє – нападник Дентіньо (1 218).
У травні Степаненко провів 2 матчі, що для "гірників" стали переможними. Дніпро-1 було обіграно з рахунком 2:1, а Минай – 4:0. В активі Тараса – дубль у ворота ужгородської команди. Ця перемога гарантувала "оранжево-чорним" друге місце в УПЛ.
Нагадаємо, Шахтар готує трансфер лідера Сассуоло.