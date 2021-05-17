Рауль висунув Реалу жорстку умову

Рауль чітко озвучив свою позицію з керівництвом Реалу

Колишній нападник Реала Рауль збирається диктувати свої умови, якщо стане головним тренером мадридського клубу.

Про це повідомляє AS.

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Рауль збирається робити ставку на молодь і відмовитися від низки ветеранів. Під час роботи з Кастільєю 43-річний фахівець приділяв велику увагу фізичній підготовці і дисципліні. Ці ж принципи він збирається перенести до головної команди, якщо призначення таки відбудеться.

Зазначається, що на Рауля також претендує Айнтрахт, однак молодий тренер попросив німців почекати, допоки ситуація з Реалом не вирішиться остаточно.

Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.