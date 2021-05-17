Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза оголосив список гравців, які вирушать на збір для підготовки до майбутнього чемпіонату Європи-2020.
До нього увійшов правий захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.
🌟 Tomasz Kędziora - @DynamoKyiv pic.twitter.com/pxrSAtIBHY— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 17, 2021
Збірна Польщі потрапила в групу Е, де зіграє проти Іспанії, Швеції та Словаччини.
Нагадаємо, збірна України визначилася з ареною, на якій буде тренуватися під час Євро.