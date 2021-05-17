Збірна Польщі потрапила в групу Е, де зіграє проти Іспанії, Швеції та Словаччини

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза оголосив список гравців, які вирушать на збір для підготовки до майбутнього чемпіонату Європи-2020.

До нього увійшов правий захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

Збірна Польщі потрапила в групу Е, де зіграє проти Іспанії, Швеції та Словаччини.

Нагадаємо, збірна України визначилася з ареною, на якій буде тренуватися під час Євро.