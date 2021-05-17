Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка продовжує своє відновлення після надриву задньої поверхні стегна.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Так, у Миколенка все добре. Був забій, тому зробили знімки і обстежили. У нього все добре. Є незначні проблеми у Шапаренка та Бєсєдіна. Це мікротравми. Через 2-3 дні, думаю, всі будуть тренуватися в повну силу. Будуть на одному рівні", - заявив фахівець.