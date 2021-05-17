Джерело - Великий футбол.
Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка продовжує своє відновлення після надриву задньої поверхні стегна.
Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
"Так, у Миколенка все добре. Був забій, тому зробили знімки і обстежили. У нього все добре. Є незначні проблеми у Шапаренка та Бєсєдіна. Це мікротравми. Через 2-3 дні, думаю, всі будуть тренуватися в повну силу. Будуть на одному рівні", - заявив фахівець.
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"Я не думаю, що Андрієвський та Шепелев зможуть відновитися. Чекаємо інформацію по Коноплянці, він залишився в Києві, готується з тренером Шахтаря по фізичній підготовці і лікарями. Є невелика проблема у Коваленка. Чекаємо інформацію від Аталанти, щоб зрозуміти його стан", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Шевченко оцінив старт підготовки збірної України до Євро-2020.