 Не думаю, що Андрієвський і Шепелєв відновляться до Євро, - Шевченко | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна поступилася Свьонтек у чвертьфіналі турніру в Римі
15.05.2021 13:46 1557
Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів
Сьогодні 10:37 168
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла шосте місце
Сьогодні 10:21 105424
Ф'юрі: Бій з Джошуа відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії
Вчора 21:54 383
У Києві відбудеться чемпіонат світу з Dota 2
Вчора 20:27 587
У Білорусі забрали етап Кубку світу в Раубічах
Вчора 20:14 681
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Вчора 17:25 8084
Дубль Безуса приніс Генту перемогу над Остенде
Вчора 16:26 626
Вихрист - Пйонтек: Відео нокауту
Вчора 09:27 18209
Олівейра – новий чемпіон UFC у легкій вазі
Вчора 08:44 883
Блоги
Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем
Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:50 172
Відео дня. Голкіпер Ліверпуля на останніх секундах приніс перемогу своїй команді в матчі АПЛ
Відео дня. Голкіпер Ліверпуля на останніх секундах приніс перемогу своїй команді в матчі АПЛ Valeriy Ruchka
Вчора 21:49 1124
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі Valeriy Ruchka
Вчора 19:14 1159 1
Боєць впав у нокаут тільки через кілька секунд після удару
Боєць впав у нокаут тільки через кілька секунд після удару Valeriy Ruchka
Вчора 17:28 1497
Безус забив розкішний гол після передачі Яремчука
Безус забив розкішний гол після передачі Яремчука Valeriy Ruchka
Вчора 15:21 1518
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:25 5224 1
Маліновський продовжує феєрити в Серії А - українець робить черговий асист
Маліновський продовжує феєрити в Серії А - українець робить черговий асист Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:21 1085
Гравець Голден Стейт розплакався в прямому ефірі після дзвінка мами
Гравець Голден Стейт розплакався в прямому ефірі після дзвінка мами Андрій Твердохліб
15.05.2021 15:06 414
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві Андрій Твердохліб
15.05.2021 14:47 750
Перший європейський кубок в історії Динамо. 46-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 46-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2021 17:19 4445
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шевченко: Не думаю, що Андрієвський і Шепелєв зможуть відновитися до Євро

Сьогодні 10:54 52 0
Мікротравми мають Шапаренко та Бєсєдін
Шевченко: Не думаю, що Андрієвський і Шепелєв зможуть відновитися до Євро
#Шевченко, #Збірна України

Джерело - Великий футбол.

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка продовжує своє відновлення після надриву задньої поверхні стегна.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Так, у Миколенка все добре. Був забій, тому зробили знімки і обстежили. У нього все добре. Є незначні проблеми у Шапаренка та Бєсєдіна. Це мікротравми. Через 2-3 дні, думаю, всі будуть тренуватися в повну силу. Будуть на одному рівні", - заявив фахівець.

  Актуально: Підтримаємо збірну України в Лондоні! 

"Я не думаю, що Андрієвський та Шепелев зможуть відновитися. Чекаємо інформацію по Коноплянці, він залишився в Києві, готується з тренером Шахтаря по фізичній підготовці і лікарями. Є невелика проблема у Коваленка. Чекаємо інформацію від Аталанти, щоб зрозуміти його стан", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко оцінив старт підготовки збірної України до Євро-2020.

Коментарі ()