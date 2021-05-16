У Динамо назвали суму утримання газону стадіону імені Лобановського

Динамо завершило один з етапів модернізації футбольного поля стадіону імені Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Відтепер на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського буде гібридний газон. Вже завершилося укладання синтетичних волокон, після чого поле мають засіяти новою травою.

"Для Європи це не новина. Коли я був на останньому семінарі у Нідерландах десь роки 4 тому, нам саме демонстрували це покриття – Greenfield. Основа дернини буде забезпечувати міцність газону. Коли футболіст буде робити підкат або інші жорсткі випади на цьому полі, воно практично не буде ушкоджене. Ушкодження можуть бути, але незначні. Це дуже добре для безпеки футболістів під час гри. У нас був неприємний досвід, коли Олег Гусєв отримав важку травму через те, що газон був сильно пошкоджений під час гри.

Відсоток цієї штучної трави буде мінімальним, тому що якщо її засиплять на 4 сантиметри, то залишиться буквально сантиметр. Це буде як дернина. А в основному буде трава, і від її густоти та якості буде залежати якість газону. Це поле буде обходитися недешево – десь 50 тисяч євро на рік без урахування витрат на підігрів, освітлення, воду, заробітні платні працівникам", – розповів заступник директора арени Анатолій Колоша.