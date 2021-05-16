Рейнджерс виграв чемпіонат Шотландії, не поступившись жодного разу

Рейнджерс - чемпіон Шотландії

Джерело - Чемпіон.

Рейнджерс жодного разу не програв в чемпіонаті Шотландії в сезоні-2020/21.

Клуб з Глазго здобув 32 перемоги і шість разів зіграв внічию. Рейнджери набрали 102 очки, забили 92 м'ячі і пропустили 13 голів. Друге місце зайняв Селтік, який набрав 77 очок.

У березні Рейнджерс достроково став чемпіоном шотландської Прем'єр-ліги. Це перший трофей Стівена Джеррарда в якості головного тренера. Легенда Ліверпуля очолив Рейнджерс влітку 2018 року і у двох попередніх сезонах приводив команду до срібних медалей.

Нагадаємо, Рейнджерс з Джеррардом достроково виграв чемпіонат Шотландії.