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Рейнджерс виграв чемпіонат Шотландії, не поступившись жодного разу

Сьогодні 14:28 372 0
Рейнджерс - чемпіон Шотландії
Рейнджерс виграв чемпіонат Шотландії, не поступившись жодного разу
#Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

Рейнджерс жодного разу не програв в чемпіонаті Шотландії в сезоні-2020/21.

Клуб з Глазго здобув 32 перемоги і шість разів зіграв внічию. Рейнджери набрали 102 очки, забили 92 м'ячі і пропустили 13 голів. Друге місце зайняв Селтік, який набрав 77 очок.

У березні Рейнджерс достроково став чемпіоном шотландської Прем'єр-ліги. Це перший трофей Стівена Джеррарда в якості головного тренера. Легенда Ліверпуля очолив Рейнджерс влітку 2018 року і у двох попередніх сезонах приводив команду до срібних медалей.       

Нагадаємо, Рейнджерс з Джеррардом достроково виграв чемпіонат Шотландії.

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