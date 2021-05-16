Варді встановив унікальне досягнення у Кубку Англії

Нападнику підкорилось унікальне досягнення у Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.

Лестер вперше в історії виграв Кубок Англії, обігравши на Вемблі Челсі з рахунком 1:0.

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Вийшовши на поле в стартовому складі нападник Лестера Джеймі Варді встановив унікальне досягнення - 34-річний форвард став першим гравцем в історії Кубка Англії, якому протягом кар'єри вдалося взяти участь у всіх тринадцяти раундах турніру і в підсумку завоювати трофей.

До Лестера Варди грав за Стоксбрідж Парк Стілз, Галіфакс Таун і Флітвуд Таун, що виступають в нижчих дивізіонах Англії.