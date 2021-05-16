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Петраков порадив українському захиснику покинути Шахтар

Сьогодні 11:29 965 0
Олександр Петраков прокоментував гру Рене Мампассі
Петраков порадив українському захиснику покинути Шахтар
#Петраков, #Шахтар

Джерело - zbirna.com.

Тренер чемпіонської збірної України U-20 Олександр Петраков оцінив перспективи українського захисника Шахтаря Марка Рене Мампассі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Вважаю, що Мампассі готовий заграти в Шахтарі, але не зараз. Я дуже його поважаю, і не тільки як футболіста, але і як людину. Марк дзвонив мені, коли збирався переходити в оренду в Маріуполь, питав мою думку щодо цього. Тоді я йому сказав, що, якщо тебе особисто запрошує головний тренер, то нічого сидіти в дублі Шахтаря, потрібно грати, чіплятися за свій шанс.

Не знаю, як складеться ситуація в міжсезоння, з огляду на тренерські перестановки в Шахтарі, але, принаймні, ще як мінімум сезон йому потрібно пограти в Маріуполі, набратися досвіду. Хоча, з огляду на ставлення цього футболіста до справи, впевнений, що хлопця чекає хороше майбутнє в футболі, таких трудяг ще потрібно пошукати.

За ігровим якостям я б відзначив його дистанційну швидкість, хороший вибір позиції, він непогано грає головою, у нього вже починає виходити перший пас, тому на мій суб'єктивний погляд, "гірникам" ще потрібно трохи потерпіти, щоб мати в своєму складі якісного центрального захисника", – розповів Петраков.

Марк Рене Мампассі – вихованець академії Шахтаря, але за першу команду ще не зіграв жодного офіційного матчу. Взимку 18-річний українець на правах оренди приєднався до Маріуполя, у складі якого провів 6 матчів в рамках УПЛ.

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