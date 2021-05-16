Два півзахисники Динамо пропустять Євро-2020

Гравці не встигли відновитися після травм

Хавбеки Динамо Олександр Андрієвський і Володимир Шепєлєв не встигають відновитися до Євро-2020.

Про це повідомляє УАФ

Шепєлєв пропустить близько місяця через перелом поперечного відростка в двох хребцях, а Андрієвський пошкодив внутрішню бічну зв'язку. Очікується, що він повернеться в кінці червня.

Про їх травмах було відомо давно, але була надія, що гравці встигнуть відновитися. Також точно не допоможе збірній на Євро-2020 форвард Шахтаря Жуніор Мораес.

Відзначимо, що всі ці футболісти потрапили в розширений список гравців, викликаних у збірну України, яка напередодні розпочала підготовку до Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до Євро-2020.