Андерлехт Михайліченка програв Генку у Лізі Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт приймав Генк.
Матч завершився 2:1 на користь Генка.
У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.
У складі Андерлехту українець Богдан Михайліченко провів увесь матч.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
Чемпіонська група
3 тур, 15 травня
Андерлехт - Генк 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Онуачу, 1:1 - 31 Нмеча, 1:2 - 86 Дессер
Нагадаємо, Брюгге Соболя зіграв внічию з Антверпеном у Лізі Жупіле.