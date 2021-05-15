Андерлехт Михайліченка програв Генку у Лізі Жупіле

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт приймав Генк.

Матч завершився 2:1 на користь Генка.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Андерлехту українець Богдан Михайліченко провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

Чемпіонська група

3 тур, 15 травня

Андерлехт - Генк 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Онуачу, 1:1 - 31 Нмеча, 1:2 - 86 Дессер

Нагадаємо, Брюгге Соболя зіграв внічию з Антверпеном у Лізі Жупіле.