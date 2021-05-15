 Андерлехт Михайліченка програв Генку у Лізі Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
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Андерлехт Михайліченка програв Генку у Лізі Жупіле

Сьогодні 23:48 70 0
Українець провів увесь матч
Андерлехт Михайліченка програв Генку у Лізі Жупіле
#Андерлехт, #Генк

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт приймав Генк. 

Матч завершився 2:1 на користь Генка.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Андерлехту українець Богдан Михайліченко провів увесь матч. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
Чемпіонська група
3 тур, 15 травня

Андерлехт - Генк 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Онуачу, 1:1 - 31 Нмеча, 1:2 - 86 Дессер

Нагадаємо, Брюгге Соболя зіграв внічию з Антверпеном у Лізі Жупіле.

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