Маліновський вийшов на перше місце рейтингу найкращих асистентів Серії A

Українець проводить фантастичну кінцівку сезону

Джерело - Чемпіон.

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський відзначився асистом в матчі 36-го туру чемпіонату Італії проти Дженоа (4:3).

Цей результативний пас за даними офіційного сайту Серії A став для українця 11-м в поточному розіграші італійського чемпіонату. Таким чином, 28-річний уродженець Житомира вийшов на чисте перше місце в списку найкращих асистентів елітної першості Італії.

Відзначимо, що по десять результативних передач відразу у чотирьох футболістів, так що розслаблятися українцеві точно не можна. Також варто відзначити той факт, що 4 з 10 найкращих асистентів грають в Аталанті.

Рейтинг найкращих асистентів чемпіонату Італії: