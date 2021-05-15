Маліновський - найкращий гравець Аталанти у матчі з Дженоа

Український півзахисник забив гол та зробив асист

Джерело - Чемпіон.

У матчі 37-го туру Серії А Аталанта - Дженоа (4:3) український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став найкращим гравцем своєї команди.

Про це повідомляє WhoScored і SofaScore.

Українець, який відзначився забитим голом і гольовою передачею, отримав оцінку 8.8 за версією двох авторитетних порталів.

За 57 хвилин українець зробив 39 точних передач з 44 (89%), 5 ключових передач і дві обведення (50%).

У поточному сезоні хавбек провів 35 матчів, в яких відзначився 8 голами і 12 асистами.