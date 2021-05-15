Суарес повідомив, коли завершить кар'єру в збірній Уругваю

Джерело - Marca.
Нападник збірної Уругваю і мадридського Атлетіко Луїс Суарес хоче зіграти на чемпіонаті світу в Катарі, а далі завершити кар'єру в збірній.
Про це заявив сам футболіст.
"У мене є бажання зіграти в Катарі, а потім завершити виступи за збірну. По-перше, через вік, а по-друге, через молодих футболістів, яким теж потрібно дати шанс проявити себе.
Коли настає час, потрібно прийняти складні і важкі рішення, але я вже довгий час думав над цим питанням", - зазначив Суарес.
Нагадаємо, Суарес виступає за збірну Уругваю з 2007 року. За цей час він провів 116 поєдинків, в яких забив 63 голи. Разом з національною командою Суарес ставав володарем Кубка Америки в 2011 році.