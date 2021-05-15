Суарес повідомив, коли завершить кар'єру в збірній Уругваю

Нападник збірної Уругваю і мадридського Атлетіко Луїс Суарес хоче зіграти на чемпіонаті світу в Катарі, а далі завершити кар'єру в збірній.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене є бажання зіграти в Катарі, а потім завершити виступи за збірну. По-перше, через вік, а по-друге, через молодих футболістів, яким теж потрібно дати шанс проявити себе.

Коли настає час, потрібно прийняти складні і важкі рішення, але я вже довгий час думав над цим питанням", - зазначив Суарес.