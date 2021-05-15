Півзахиснику Аталанти Віктору Коваленку потрібно працювати і чекати свого шансу.

Про це розпвів український хавбек бергамасків Руслан Маліновський.

"Звичайно, Коваленко важко, але за цей час він вже придбав чимало. Йому потрібно терпіння, багато працювати і чекати свого шансу. Вітя прийшов з України відразу в європейський чемпіонат. У Бельгії я теж приїхав у нову країну, не знав мови, розуміння тренувального процесу. Це все прийде з часом, ці моменти потрібно підтягнути, все від нього залежить", - сказав Маліновський.