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Маліновський: Коваленко прийшов з України в європейський чемпіонат, йому важко

Сьогодні 10:58 422 0
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Маліновський: Коваленко прийшов з України в європейський чемпіонат, йому важко
#Коваленко, #Аталанта

Джерело - footballua.tv.

Півзахиснику Аталанти Віктору Коваленку потрібно працювати і чекати свого шансу.

Про це розпвів український хавбек бергамасків Руслан Маліновський.

"Звичайно, Коваленко важко, але за цей час він вже придбав чимало. Йому потрібно терпіння, багато працювати і чекати свого шансу. Вітя прийшов з України відразу в європейський чемпіонат. У Бельгії я теж приїхав у нову країну, не знав мови, розуміння тренувального процесу. Це все прийде з часом, ці моменти потрібно підтягнути, все від нього залежить", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, три ТОП-клуби Європи цікавляться Маліновським.

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