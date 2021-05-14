Названо найкращого тренера і гравця місяця в УПЛ

Переможцями стали Луческу і Назарина

Джерело - УПЛ.

За результатами голосування найкращим тренером і гравцем місяця в УПЛ стали представники Динамо та Зорі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У голосуванні за ТОП-футболіста брали участь переможці номінації Найкращий гравець туру (у травні: 24 тур - Віталій Буяльський (Динамо), 25 тур - Андрій Борячук (Рух), 26 тур - Данило Сікан (Маріуполь), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Кирило Петров (Колос), Тете (Шахтар), Владислав Кулач (Ворскла), Єгор Назарина (Зоря), Віталій Миколенко (Динамо).

У голосуванні за ТОП-наставника брали участь переможці номінації Найкращий тренер туру (у травні: 24 тур - Сергій Лавриненко (Інгулець), 25 тур - Віктор Скрипник (Зоря), 26 тур - Мірча Луческу (Динамо), а також наставник Колоса Руслан Костишин, чия команда посіла четверте підсумкове місце у сезоні 2020/21 років.

Нагадаємо, Шаран залишив Олександрію.