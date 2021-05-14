 Лінгард виграв звання найкращого гравця квітня в АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Лінгард виграв звання найкращого гравця квітня в АПЛ

Сьогодні 15:12 500 0
Одноклубника Андрія Ярмоленка визнали найкращим гравцем АПЛ
Лінгард виграв звання найкращого гравця квітня в АПЛ
#Лінгард, #АПЛ, #Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Джессі Лінгард визнали найкращим гравцем АПЛ за підсумками квітня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За минулий місяць Лінгард зіграв 4 матчі, в яких відзначився 4 голами та однією результативною передачею. Для 28-річного англійця це перша подібна нагорода в кар'єрі.

Нагадаємо, Джессі Лінгард виступає за Вест Гем на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

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