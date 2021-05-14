Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Вест Гема Джессі Лінгард визнали найкращим гравцем АПЛ за підсумками квітня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
За минулий місяць Лінгард зіграв 4 матчі, в яких відзначився 4 голами та однією результативною передачею. Для 28-річного англійця це перша подібна нагорода в кар'єрі.
Нагадаємо, Джессі Лінгард виступає за Вест Гем на правах оренди з Манчестер Юнайтед.
4️⃣ goals— West Ham United (@WestHam) May 14, 2021
1️⃣ assist@JesseLingard dominated in April 🔥 pic.twitter.com/XHAYrrBeCd