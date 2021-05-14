Одноклубника Андрія Ярмоленка визнали найкращим гравцем АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Джессі Лінгард визнали найкращим гравцем АПЛ за підсумками квітня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За минулий місяць Лінгард зіграв 4 матчі, в яких відзначився 4 голами та однією результативною передачею. Для 28-річного англійця це перша подібна нагорода в кар'єрі.

Нагадаємо, Джессі Лінгард виступає за Вест Гем на правах оренди з Манчестер Юнайтед.