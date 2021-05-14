Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів у 2023 році

Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів 2023 року відбудеться у турецькому Стамбулі.

Відповідне рішення ухвалила рада директорів УЄФА, повідомляє Anadolu.

В УЄФА вирішили віддати Стамбулу вирішальний матч головного єврокубка у 2023 році після того, яка цьогорічний фінал ЛЧ було перенесено до португальського Порту.

Крім цього, Стамбулу віддали матч за Суперкубок УЄФА, який відбудеться у серпні 2021 року.

Спочатку фінал Ліги чемпіонів 2023 року планувалося провести в Мюнхені (Німеччина).

Рішення перенести фінал ЛЧ, в якому 29 травня зіграють англійські Манчестер Сіті та Челсі, до Порту було ухвалено у зв'язку з обмежувальними заходами, введеними урядом Великої Британії через пандемію Англійські фани не могли б потрапити на матч в Стамбулі.