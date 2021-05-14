Бєсєдін: Мої моменти? В матчах Ліги чемпіонів не забиваються більш очевидні

Нападник Динамо Артем Бєсєдін відреагував на свої нереалізовані моменти у матчі фіналу Кубка України проти Зорі.

Про це розповів сам футболіст.

"Вітаю всіх уболівальників і наш клуб із днем ​​народження Динамо. Кращого подарунка, ніж перемоги, бути і не могло, ми всі виклалися для цього. Перед матчем тренери звернули увагу, що "фінали не граються, фінали виграються" і ми зробили все, щоб перемогти.

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Мої моменти? Нападник хорошого рівня повинен забивати такі моменти. Але ми всі дивимося футбол, дивимося матчі рівня Ліги чемпіонів, де не забиваються більш очевидні моменти. Із цієї ситуації треба зробити правильні висновки і йти далі", - розповів Бєсєдін.