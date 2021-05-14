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Ахметов пояснив, чому не відвідує матчі Шахтаря

Сьогодні 15:41 593 0
Рінат Ахметов прокоментував від'їзд команди з Донецька
Ахметов пояснив, чому не відвідує матчі Шахтаря
#Ахметов, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов болісно переживає вимушений від’їзд з Донецька.

Про це розповів сам власник донецького клубу.

"Я не охолов до футболу. Чому не ходжу на стадіон? Тому що пообіцяв уболівальникам Шахтаря. Я дуже болісно пережив від'їзд з Донецька. 20 травня буде сім років, як я виїхав з Донецька. Донецьк – це моє місто, яке я любив, люблю і, завжди буду любити.

Ми завжди знаходилися в Донецьку. Ходили на Донбас Арену, перед грою у мене завжди була традиція – я приходив на тренування і спілкувався з футболістами, відповідав на ті чи інші питання. Після гри я приходив і щось коментував. Так, так було. У такій же ситуації опинилися наші вболівальники, які не можуть прийти на стадіон, які не бачать футбол. На жаль, сьогодні в наше життя втрутилася ще й пандемія.

Але я жодного матчу не пропустив. Шахтар менше любити не став. Сьогодні Шахтар живе? Живе. Перед собою амбітні цілі ставить? Ставить. Ви, напевно, не чули, що у Шахтаря щось сталося з фінансуванням або хтось не отримує зарплату, або ще щось таке. Це ж все працює? Працює.

Я не пропускав в Донецьку жодного матчу. Я і зараз не пропускаю жодного матчу, але тільки біля телевізора. Ось у мене буде 25 років, як я є президентом Шахтаря. З них 18 років я ходив на стадіон, а 7 років – сиджу біля екрану телевізора. Це теж непросто. Ви не думайте, що це легко і просто. Коли твоя команда грає, а ти не можеш прийти на стадіон – це не є добре.

Сподіваюся, все-таки прийде той день, коли настане мир в нашій країні, Шахтар повернеться на Донбас Арену і ми проведемо там перший офіційний матч з Динамо. Це буде здорово", – сказав Ахметов.

Раніше, Ахметов підсумував сезон Шахтаря.

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