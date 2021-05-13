 Кулач: Був у шоці, коли прочитав про інтерес Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Кулач: Був у шоці, коли прочитав про інтерес Динамо

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Кулач: Був у шоці, коли прочитав про інтерес Динамо
#Кулач, #Динамо

Джерело - Футбол 24.

Форвард Ворскли Владислав Кулач, який став найкращим бомбардиром сезону УПЛ, нічого не знає про інтерес з боку Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Знаєте, зараз, звичайно, багато чуток ходить, тому що є інтерес, так. Я цього не приховую - є інтерес від клубів. Писали про Динамо, але я також вперше це побачив і сам був в шоці. Але така робота журналістів - написати, прикрасити. Я ставлюся до цього нормально".

Щодо європейських клубів - так, але щоб сказати конкретно, що і куди, не можу. Якісь розмови, якісь чутки, але поки я у відпустці. Постараємося визначитися найближчим часом. Можливо, залишуся в Ворсклі. Можливо, кудись перейду.

Зараз сам нічого не знаю. А те, що пишуть... Мені здається, така ситуація виникає кожне трансферне вікно", - сказав Кулач.

Раніше, Динамо підпише Кулача.

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