Колишній головний тренер Олександрії Володимир Шаран вдячний всім працівникам і президенту клубу за співпрацю.

Про це заявив сам фахівець.

"За час нашої співпраці, команда завоювала бронзові нагороди чемпіонату, виступала в Лізі Європи. Це були найкращі часи для нас. Ми виступали дуже пристойно. У поєдинках з грандами, не просто не програвали, але і навіть могли перемагати. Це був час великого успіху для нашого футбольного клубу.

Але, звичайно, на ряду з перемогами бувають і спади, і поразки. Особисто для мене дуже прикро, що цей рік ми закінчили чемпіонат не на тому місці, на якому хотілося б. Але це футбол.

Сподіваюся, що надалі футбольний клуб буде досягати хороших результатів. Зараз, дійсно, і для мене особисто, і для тренерського штабу потрібна перерва. Було дуже важко психологічно.

Я дуже вдячний всім працівникам і президенту клубу за співпрацю. Я кажу "до побачення", я не кажу "прощай", - зазначив Шаран.