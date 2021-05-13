Тухель хоче, щоб Челсі підписав Верратті

Хавбек ПСЖ може продовжити кар'єру в лондонському клубі

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель зацікавлений у підписанні 28-річного італійського півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Трансфер може відбутися вже наступного літа.

Верратті захищає кольори ПСЖ після переходу з Пескари влітку 2012 року за €12 мільйонів. У поточному сезоні футболіст провів за паризьку команду 31 матч у всіх турнірах, де віддав 6 результативних передач.

Контракт Марко із ПСЖ розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість гравця складає €60 мільйонів.

В активі Верратті 40 матчів у складі збірної Італії, де він забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, півзахисник ПСЖ Марко Верратті залишився незадоволений діями головного арбітра Бйорн Куйперс поєдинку з Манчестер Сіті.