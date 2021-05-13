 Стамбул може прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2023 році | Футбол | Champion.com.ua
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Стамбул може прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2023 році

Сьогодні 11:30 377 0
Стамбул не залишиться без фіналу Ліги чемпіонів
Стамбул може прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2023 році
#Стамбул

Джерело - isport.ua.

Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2022/23 відбудеться на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Відповідне рішення буде прийнято після того, як фінал 2021 року перенесуть зі Стамбула в інше європейське місто через складну ситуацію з коронавірусом у Туреччині. Очікується, що право прийняти вирішальний поєдинок отримає португальський Порту.

Спочатку фінальний матч Ліги чемпіонів-2022/2023 повинен був відбутися в Мюнхені.

Нагадаємо, УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула.

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