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Альянс переграв Полісся у перенесеному матчі Першої ліги

Сьогодні 19:53 341 0
Господарі проявили характер і вирвали перемогу
Альянс переграв Полісся у перенесеному матчі Першої ліги
#Альянс, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 7-го туру української Першої ліги Альянс приймав житомирське Полісся. 

На старті зустрічі господарі забили гол. У другому таймі Полісся не лише зрівняло рахунок, але і вийшло вперед. Та все ж Альянс зміг переломити хід гри - 4:2.

Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 12 травня

Альянс - Полісся 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Зубков, 1:1 - 51 Швець, 1:2 - 57 Андрущенко, 2:2 - 67 Агапов, 3:2 - 77 Лебеденко, 4:2 - 90+4 Рогозинський

Раніше, Волинь переграла Прикарпаття у перенесеному матчі Першої ліги.

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