 Ахметов: Бажаю Суркісу, щоб наступний чемпіонат Динамо програло | Футбол | Champion.com.ua
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Ахметов: Бажаю Суркісу, щоб наступний чемпіонат Динамо програло
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Ахметов: Бажаю Суркісу, щоб наступний чемпіонат Динамо програло

Сьогодні 18:10 177 0
Президент гірників - про взаємовідносини з Ігорем Суркісом
Ахметов: Бажаю Суркісу, щоб наступний чемпіонат Динамо програло
#Суркіс, #Динамо, #Ахметов

Джерело - ТК Футбол.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов все зробить для того, щоб в наступному році брати Суркіси його вітали з чемпіонством. 

Про це заявив сам Ахметов.

"Що я можу Ігорю Суркісу побажати? Я йому можу побажати, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли. Що я можу побажати? Так само він мені бажає. Це ж я жартую, звичайно. Ми повинні все зробити для того, щоб... Я собі побажав - все зробити для того, щоб в наступному році брати Суркіси мене вітали з чемпіонством. Але за цим стоїть величезна праця. Це нелегко і непросто. Ми будемо боротися. Від боротьби ми не відмовимося. Від цієї праці ми не відмовимося.

У нас дуже сильна команда, я маю на увазі весь клуб. Дуже професійний, дуже ефективний, дуже сильний, на чолі з Сергієм Палкіним, тому їм - величезне дякую. Упевнений, у нас дуже хороший, амбітний клуб. Тому вболівальникам переживати не потрібно. І найголовніше: все, що ми робимо, ми робимо для них. Тому що я вважаю, що наші вболівальники - найкращі. І тисячу вибачень за такий сезон, тисячу вибачень за те, що ми доставили, може бути, якісь неприємні хвилини, але без поразок не буває перемог", - зазначив Ахметов.

Раніше, Ахметов підсумував сезон Шахтаря.

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