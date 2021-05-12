Асенсіо покине Реал, якщо Зідан залишиться в клубі

Хавбек незадоволений кількістю ігрової практики при французі

Півзахисник Реала Марко Асенсіо може покинути мадридський клуб після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський хавбек незадоволений одержуваних кількістю ігрового часу при головному тренері Зінедіні Зідану.

Якщо французький фахівець буде і далі керувати командою, Асенсіо подасть запит про трансфер. У послугах 25-річного іспанця зацікавлений Ювентус.

Нагадаємо, Асенсіо перебрався в Реал у 2015 році з Мальорки. У поточному сезоні футболіст провів за вершкових 45 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів і віддавши два асисти.

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