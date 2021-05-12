Бєлік виділив проблемні позицїі у Шахтарі

Шахтарю перед стартом наступного сезону необхідно підсилити кожну лінію.

Про це розповів ексфорвард Шахтаря Олексій Бєлік.

"Цілий рік у Шахтаря не було трансферів. Навіть після успішних сезонів команди проводять точкову селекцію. Зараз Шахтар залишився без титулів. Тому, думаю, трансфери "гірникам" потрібні.

В першу потрібно звернути увагу на форварда. Мораес зламався і, швидше за все, пропустить осінню частину сезону. Є Дентінью, Фернандо, але ще б один гравець на цю позицію не завадив би. Що стосується інших ліній, то по одному гравцеві можна було б у кожну лінію. Але, щоб вони склали конкуренцію, а не для кількості", – сказав Бєлік.