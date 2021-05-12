Кавані пояснив продовження контракту з Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.
Нападник Едінсон Кавані відреагував на продовження контракту з Манчестер Юнайтед до кінця наступного сезону.
Про це розповів сам футболіст.
"За сезон я дуже прив'язався до клубу і до всього, хто його представляє. Я відчуваю глибоку зв'язок зі своїми товаришами по команді і співробітниками, які працюють тут за лаштунками. Вони дають мені додаткову мотивацію кожен день, і я знаю, що разом ми можемо досягти особливих результатів.
З самого першого моменту, коли я прибув, я відчув віру тренера. Для гравця ця віра дає прекрасну можливість зіграти в свій найкращий футбол, і я хочу подякувати йому за це.
Я був зворушений тим, наскільки уболівальники хотіли, щоб я залишився, і я зроблю все, щоб доставити їм щастя і радість своїми виступами на поле. Я ще не міг грати перед натовпом фанатів на Олд Траффорд, і це те, чого я не можу дочекатися", - розповів Кавані.
У поточному сезоні Кавані забив за Манчестер Юнайтед 15 голів і віддав п'ять передач в 35 іграх у всіх турнірах.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту з Кавані.