Кавані пояснив продовження контракту з Манчестер Юнайтед

Нападник Едінсон Кавані відреагував на продовження контракту з Манчестер Юнайтед до кінця наступного сезону.

Про це розповів сам футболіст.

"За сезон я дуже прив'язався до клубу і до всього, хто його представляє. Я відчуваю глибоку зв'язок зі своїми товаришами по команді і співробітниками, які працюють тут за лаштунками. Вони дають мені додаткову мотивацію кожен день, і я знаю, що разом ми можемо досягти особливих результатів.

З самого першого моменту, коли я прибув, я відчув віру тренера. Для гравця ця віра дає прекрасну можливість зіграти в свій найкращий футбол, і я хочу подякувати йому за це.

Я був зворушений тим, наскільки уболівальники хотіли, щоб я залишився, і я зроблю все, щоб доставити їм щастя і радість своїми виступами на поле. Я ще не міг грати перед натовпом фанатів на Олд Траффорд, і це те, чого я не можу дочекатися", - розповів Кавані.