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Бускетс: На Ла-Лізі поставлено хрест

Сьогодні 10:27 971 0
Серхіо Бускетс прокоментував нічию з Леванте
Бускетс: На Ла-Лізі поставлено хрест
#Бускетс, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс відреагував на нічию з Леванте (3:3) у матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії.

Про це розповів сам футболіст.

"Відчуття погані. У нас важкий період. Ми добре почали матч, повели в рахунку, але, як це було протягом значної частини сезону, через низку помилок пропустили два легких голи.

Актуально: Леванте - Барселона 3:3. Огляд матчу

Фактично це ставить хрест на Ла-Лізі для нас. Ми не були точні в передачах і дорого заплатили за помилки. Друга половина вийшла не найкращою.

Ми самі винні у всьому. Ми втрачали концентрацію і в останніх матчах втратили багато очок, які дозволили б нам боротися за титул", – розповів Бускетс.

 

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