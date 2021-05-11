Київська команда провела тренування на своїй базі

Джерело - Чемпіон.

На наступний день після гри в Ковалівці гравці Динамо провели ранкове тренування на базі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Також день був присвячений відновленню, яке, в першу чергу, було необхідно гравцям, які брали участь у грі з Колосом.

У вівторок команда зібралася на базі в Конча-Заспі традиційно близько полудня, а після обіду приступила до основної роботи - спершу до тривалого теоретичного заняття, а потім і тренуванні на полі.

Усі гравці випромінювали позитив, але при цьому були максимально сконцентровані на роботі. Після розминки і квадратів команда приступила до тактичних вправ з м'ячами.

Це важливий день у підготовці команди до фінального двобою, через те, що вже у середу біло-сині відправляться до Тернополя. А перед цим вранці проведуть ще одне заняття і теоретичну установку.

В аеропорт динамівці вирушать після обіду, потім вилетять до Львова, а звідти вже на клубному автобусі буде добиратися до Тернополя.

Фінальний матч сезону, матч за трофей відбудеться у четвер о 19:00. Суперником Динамо в цьому поєдинку буде Зоря.

Раніше, Динамо підпише Кулача.