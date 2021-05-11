Лунін: Дуже нервував, коли підписував контракт із Реалом

Джерело - ФК Реал.
22-річний воротар Реала і збірної України Андрій Лунін був дуже щасливим, коли підписував контракт із мадридським клубом.
Про це заявив сам футболіст.
"Коли я приїхав у Реал, я був дуже щасливий, адже не кожен день тебе запрошують у найкращий клуб світу. Тисячі гравців хотіли б сюди потрапити, але потрапляють одиниці.
Приїхав президент. У той час я дуже нервував. Поговорили, погуляли і в результаті підписали контракт. Я дуже нервував, мені було некомфортно.
Презентація в якості гравця Реала - це було щось вражаюче і незабутнє. Я підготував промову, хоча й гадки не мав про іспанську. Іспанські слова були написані російськими літерами. Але я хотів проявити повагу до країни і клубу", - розповів Лунін.
Лунін перейшов у Реал з луганської Зорі літом 2018 року за €8,5 мільйонів.
У поточному сезоні Лунін провів за Реал один матч у Кубку Іспанії, де пропустив два м'ячі.
Нагадаємо, Лунін може перейти у Мілан.