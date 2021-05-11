Лунін: Дуже нервував, коли підписував контракт із Реалом

22-річний воротар Реала і збірної України Андрій Лунін був дуже щасливим, коли підписував контракт із мадридським клубом.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли я приїхав у Реал, я був дуже щасливий, адже не кожен день тебе запрошують у найкращий клуб світу. Тисячі гравців хотіли б сюди потрапити, але потрапляють одиниці.

Приїхав президент. У той час я дуже нервував. Поговорили, погуляли і в результаті підписали контракт. Я дуже нервував, мені було некомфортно.

Презентація в якості гравця Реала - це було щось вражаюче і незабутнє. Я підготував промову, хоча й гадки не мав про іспанську. Іспанські слова були написані російськими літерами. Але я хотів проявити повагу до країни і клубу", - розповів Лунін.