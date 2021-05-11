 Лунін: Дуже нервував, коли підписував контракт із Реалом | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін: Дуже нервував, коли підписував контракт із Реалом

Сьогодні 20:25 375 1
Український воротар згадав, як він переходив у мадридський клуб
Лунін: Дуже нервував, коли підписував контракт із Реалом
#Лунін, #Реал

Джерело - ФК Реал.

22-річний воротар Реала і збірної України Андрій Лунін був дуже щасливим, коли підписував контракт із мадридським клубом.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли я приїхав у Реал, я був дуже щасливий, адже не кожен день тебе запрошують у найкращий клуб світу. Тисячі гравців хотіли б сюди потрапити, але потрапляють одиниці.

Приїхав президент. У той час я дуже нервував. Поговорили, погуляли і в результаті підписали контракт. Я дуже нервував, мені було некомфортно.

Презентація в якості гравця Реала - це було щось вражаюче і незабутнє. Я підготував промову, хоча й гадки не мав про іспанську. Іспанські слова були написані російськими літерами. Але я хотів проявити повагу до країни і клубу", - розповів Лунін.

Лунін перейшов у Реал з луганської Зорі літом 2018 року за €8,5 мільйонів.

У поточному сезоні Лунін провів за Реал один матч у Кубку Іспанії, де пропустив два м'ячі.

Нагадаємо, Лунін може перейти у Мілан.

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