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Директор Спартака потрапив у реанімацію після побиття

Сьогодні 16:54 893 0
Він був доставлений в лікарню після побиття
Директор Спартака потрапив у реанімацію після побиття
#Спартак

Джерело - sport-express.ru.

Директор департаменту зі зв'язків з громадськістю московського Спартака Антон Фетісов потрапив у реанімацію.

Про це заявив керуючий директор клубу Євгеній Мележиков.

"Вчора вночі Антон Фетісов із дружиною виходили з ресторану. На виході із закладу відбувався конфлікт, Антон спробував розняти людей. Один з учасників конфлікту спортивного вигляду вдарив Антона і ще одну людину. Потім завдав ще один удар вже лежачому Антону, намагався вдарити ногою, але удару вдалося уникнути. Зараз порушено кримінальну справу. Думаю, що злочинців вдасться знайти. Антон у реанімації, але знаходиться в свідомості, діагностована черепно-мозкова травма. Ми наполягли, щоб він обстежувався у грамотних нейрохірургів", - зазначив Мележиков.

Раніше, лідера Зорі хочуть підписати клуби з Іспанії та Росії.

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