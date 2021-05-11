 Барселона може звільнити Кумана, навіть попри перемогу у Ла-Лізі | Футбол | Champion.com.ua
Бій Берінчика з Лобовим несподівано перенесли
Сьогодні 16:24 598
Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа
Сьогодні 17:53 83
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 17:37 17391
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 16:59 1249 1
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 14:04 1664
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 11:09 17983 1
Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря
Сьогодні 08:26 2810
Букмекери визначили фаворита матчу Динамо - Зоря
Сьогодні 08:13 879
Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини
Вчора 22:50 695
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Вчора 22:44 1398
Блоги
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:40 2301 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 811
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 649
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 931
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину Valeriy Ruchka
Вчора 17:59 792
Прямі трансляції
Навколо спорту

Барселона може звільнити Кумана, навіть попри перемогу у Ла-Лізі

Сьогодні 15:25 761 0
У Барселоні не задоволені роботу Кумана
Барселона може звільнити Кумана, навіть попри перемогу у Ла-Лізі
#Барселона, #Куман

Джерело - championat.com.

Головний тренер Барселони Рональд Куман може покинути займану посаду після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, кілька директорів вважають, що стиль гри Кумана не відповідає довгостроковим цілям клубу, і відмовляться від нього, навіть якщо Барселона виграє чемпіонат Іспанії.

За три тури до кінця сезону відразу чотири клуби чемпіонату Іспанії претендують на золото - Атлетіко (77), Реал (75), Барселона (75) і Севілья"(71).

Куман очолив Барселону в серпні 2020 року. Контрактна угода фахівця з клубом розрахована до 2022 року.

Раніше Барселона не змогла переграти Атлетіко.

Коментарі ()