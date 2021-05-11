Барселона може звільнити Кумана, навіть попри перемогу у Ла-Лізі

У Барселоні не задоволені роботу Кумана

Головний тренер Барселони Рональд Куман може покинути займану посаду після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, кілька директорів вважають, що стиль гри Кумана не відповідає довгостроковим цілям клубу, і відмовляться від нього, навіть якщо Барселона виграє чемпіонат Іспанії.

За три тури до кінця сезону відразу чотири клуби чемпіонату Іспанії претендують на золото - Атлетіко (77), Реал (75), Барселона (75) і Севілья"(71).

Куман очолив Барселону в серпні 2020 року. Контрактна угода фахівця з клубом розрахована до 2022 року.

Раніше Барселона не змогла переграти Атлетіко.