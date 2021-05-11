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Ребров хоче запросити у Ференцварош Ярмоленка і Сидорчука

Сьогодні 14:27 530 0
Сергій Ребров хоче підсилити Ференцварош
Ребров хоче запросити у Ференцварош Ярмоленка і Сидорчука
#Ребров, #Ференцварош, #Ярмоленко, #Сидорчук

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров попросив керівництво серйозно посилити команду, щоб краще виступити в єврокубках в наступному сезоні.

Про це повідомляє Index.hu.

Тренер хоче бачити в клубі півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка і півзахисника Динамо Сергія Сидорчука.

Важливо: Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини

Нагадаємо, Ярмоленко і Сидорчук виступали під керівництвом Реброва в Динамо, коли тренер очолював столичний клуб.

Раніше, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.

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