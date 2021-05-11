Ребров хоче запросити у Ференцварош Ярмоленка і Сидорчука

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров попросив керівництво серйозно посилити команду, щоб краще виступити в єврокубках в наступному сезоні.
Про це повідомляє Index.hu.
Тренер хоче бачити в клубі півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка і півзахисника Динамо Сергія Сидорчука.
Важливо: Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини
Нагадаємо, Ярмоленко і Сидорчук виступали під керівництвом Реброва в Динамо, коли тренер очолював столичний клуб.
Раніше, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.