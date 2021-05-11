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Швед може залишитися в Мехелені на наступний сезон

Сьогодні 12:12 645 0
Мар'ян Швед може залишитися у Бельгії
Швед може залишитися в Мехелені на наступний сезон
#Швед, #Мехелен, #Селтік

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Мар'ян Швед в наступному сезоні імовірно продовжить виступати у чемпіонаті Бельгії за Мехелен.

Про це повідомляє Daily Record.

Наразі 23-річний вінгер виступає за Мехелен на правах оренди з Селтіка, яка закінчується 30 червня.

Мехелен хоче зберегти Шведа в складі ще як мінімум на сезон, проте раніше в бельгійському клубі побоювалися, що переговори з Селтіком не принесуть успіху, оскільки шотландський клуб ніяк не визначиться з кандидатурою нового головного тренера.

Зараз в Мехелені націлені продовжити діалог з Селтіком, і визначитися з питанням по Шведу найближчими днями.

"У нас є два орендованих гравця - Мар'ян Швед та Ферді Дрейф. Обидва сказали, що хочуть залишитися в Мехелені і в наступному сезоні. Тому ми повинні зрозуміти, що думають з цього приводу Селтік та АЗ, і спробувати домовитися з ними. Сподіваємося отримати новини по обом гравцям найближчими днями", - розповів головний тренер Мехелена Воутер Вранкен.

У поточному сезоні чемпіонату Бельгії на рахунку Шведа 19 матчів, 3 забиті м'ячі і 1 асист.

Нагадаємо, Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом.

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