Швед може залишитися в Мехелені на наступний сезон

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Мар'ян Швед в наступному сезоні імовірно продовжить виступати у чемпіонаті Бельгії за Мехелен.
Про це повідомляє Daily Record.
Наразі 23-річний вінгер виступає за Мехелен на правах оренди з Селтіка, яка закінчується 30 червня.
Мехелен хоче зберегти Шведа в складі ще як мінімум на сезон, проте раніше в бельгійському клубі побоювалися, що переговори з Селтіком не принесуть успіху, оскільки шотландський клуб ніяк не визначиться з кандидатурою нового головного тренера.
Зараз в Мехелені націлені продовжити діалог з Селтіком, і визначитися з питанням по Шведу найближчими днями.
"У нас є два орендованих гравця - Мар'ян Швед та Ферді Дрейф. Обидва сказали, що хочуть залишитися в Мехелені і в наступному сезоні. Тому ми повинні зрозуміти, що думають з цього приводу Селтік та АЗ, і спробувати домовитися з ними. Сподіваємося отримати новини по обом гравцям найближчими днями", - розповів головний тренер Мехелена Воутер Вранкен.
У поточному сезоні чемпіонату Бельгії на рахунку Шведа 19 матчів, 3 забиті м'ячі і 1 асист.
Нагадаємо, Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом.