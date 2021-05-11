Ребров може покинути Ференцварош за однієї умови

Сергій Ребров може покинути угорський клуб

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров готовий покинути угорський клуб лише за однієї умови.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Важливо: Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини

46-річний фахівець не має наміру припиняти співпрацю командою до завершення Євро-2020. Потім же, в разі, якщо Андрій Шевченко покине пост головного тренера збірної України, Ребров готовий буде піти з Ференцвароша заради роботи в українській національній команді.

Такий варіант є пріоритетним для тренера.

Відзначимо, що і Ребров, і Шевченко мають діючі контракти до середини і кінця 2022 року відповідно, а тому цей варіант виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.