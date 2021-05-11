Ребров може покинути Ференцварош за однієї умови

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров готовий покинути угорський клуб лише за однієї умови.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Важливо: Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини
46-річний фахівець не має наміру припиняти співпрацю командою до завершення Євро-2020. Потім же, в разі, якщо Андрій Шевченко покине пост головного тренера збірної України, Ребров готовий буде піти з Ференцвароша заради роботи в українській національній команді.
Такий варіант є пріоритетним для тренера.
Відзначимо, що і Ребров, і Шевченко мають діючі контракти до середини і кінця 2022 року відповідно, а тому цей варіант виглядає малоймовірним.
Нагадаємо, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.