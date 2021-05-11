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Ребров може покинути Ференцварош за однієї умови

Сьогодні 11:30 183 0
Сергій Ребров може покинути угорський клуб
Ребров може покинути Ференцварош за однієї умови
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров готовий покинути угорський клуб лише за однієї умови.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Важливо: Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини

46-річний фахівець не має наміру припиняти співпрацю командою до завершення Євро-2020. Потім же, в разі, якщо Андрій Шевченко покине пост головного тренера збірної України, Ребров готовий буде піти з Ференцвароша заради роботи в українській національній команді.

Такий варіант є пріоритетним для тренера.

Відзначимо, що і Ребров, і Шевченко мають діючі контракти до середини і кінця 2022 року відповідно, а тому цей варіант виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.

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