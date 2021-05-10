Стали відомі організатори ставок на матч Минай з Шахтарем

Володимир Звєров прокоментував організаторів ставок на матч Минай з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

Організаторами ставок на матч Миная з Шахтарем у 25-му турі УПЛ були ті ж представники, які працювали над іншою зустріччю, яку підозрюють як договірну - Маріуполь - Гірник-Спорт.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що ім'я одного з організаторів - Володимир Козленко. Його підозрюють в роботі з договірними Говерли та Сум. Ще три організатори були з Харкова і Дніпра.

Комітет з етики та чесної гри ще не закінчив розслідування у справі матчу Маріуполь - Гірник-Спорт, який відбувся ще 14 листопада 2016 року.

Нагадаємо, поліція розслідуватиме чотири гри Миная.