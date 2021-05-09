 Шахтар - Інгулець: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Судаков та Дентіньйо у стартовому складі Шахтаря на матч з Інгульцем

Сьогодні 16:29 188 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Судаков та Дентіньйо у стартовому складі Шахтаря на матч з Інгульцем
#Шахтар, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрінеться з Інгульцем.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат, Судаков, Майкон, Патрік, Тете, Соломон, Дентіньйо

Запасні: Гриценко, Кривцов, Корнієнко, Сіпріано, Антоніо, Мудрик, Фернандо, В'юнник

Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрий, Асмелаш, Сітчінава, Квасний

Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Білоцерковець, Плохотнюк

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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