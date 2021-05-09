Джерело - Чемпіон.
У матчі 26 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрінеться з Інгульцем.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат, Судаков, Майкон, Патрік, Тете, Соломон, Дентіньйо
Запасні: Гриценко, Кривцов, Корнієнко, Сіпріано, Антоніо, Мудрик, Фернандо, В'юнник
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрий, Асмелаш, Сітчінава, Квасний
Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Білоцерковець, Плохотнюк
Поєдинок розпочнеться о 17:00.