Гармаш та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Колосом

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 травня, у матчі 26-го туру УПЛ Динамо на виїзді зіграє з Колосом. Початок матчу о 14:00.

Стали відомі стартові склади команд:

Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський, Антюх, Чурко, Лисенко

Запасні: Кучеренко, Ром, Нгамба, Ільїн, Хльобас, Сорокін, Салабай, Сенько

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Забарний, Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Циганков, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Ванат, Сирота, Дуелунд

Раніше, Русин може перейти до СК Дніпро-1.