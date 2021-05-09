 Гармаш та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Колосом | Футбол | Champion.com.ua
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Гармаш та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Колосом

Сьогодні 13:09 293 0
Стали відомі стартові склади команд
Гармаш та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Колосом
#Динамо, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 травня, у матчі 26-го туру УПЛ Динамо на виїзді зіграє з Колосом. Початок матчу о 14:00.

Стали відомі стартові склади команд:

Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський, Антюх, Чурко, Лисенко

Запасні: Кучеренко, Ром, Нгамба, Ільїн, Хльобас, Сорокін, Салабай, Сенько

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Забарний, Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Циганков, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Ванат, Сирота, Дуелунд

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