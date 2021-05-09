Чотири матчі розпочнуться о 14:00, три - о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 травня, відбудуться матчів останнього, 26-го, туру УПЛ.

Розклад матчів:

14:00. Ковалівка. Колос Динамо - Маріуполь. Матч покаже телеканал Футбол1.

14:00. Запоріжжя. Зоря - Олександрія. Матч покаже телеканал УНІАН.

14:00. Маріуполь. Маріуполь - Десна. Матч покаже телеканал Футбол2.

14:00. Ужгород. Минай - Ворскла. Матч покаже телеканал Футбол3.

17:00. Київ. Шахтар - Інгульця. Матч покаже телеканал Футбол1.

17:00. Дніпро. СК Дніпро-1 - Рух. Матч покаже телеканал УНІАН.

17:00. Львів. Львів - Олімпік. Матч покаже телеканал Футбол2.

Раніше, Русин може перейти до СК Дніпро-1.