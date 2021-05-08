Президент Баварії: Дорогих трансферів не буде

Президент Баварії Герберт Хайнер назвав трансферні плани клубу на літо.

Про це розповів сам функціонер.

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"Ми посилимо склад, але дорогих трансферів не буде. У нас неймовірно сильна команда, в якій зібрані молоді футболісти з величезним потенціалом. Так що я не турбуюся. В дорогих покупках немає потреби.

Ми хочемо мати найкращий склад. Реальність така, що на це потрібні гроші. Немає ніякого секрету в тому, що коронавірус сильно вдарив по нас. Ми відчуваємо дефіцит доходів. Вихід на трансферний ранок не стане простим завданням", - розповів Хайнер.