 Карпати Галич розгромили Буковину, Метал обіграв Енергію. Результати 21 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати Галич розгромили Буковину, Метал обіграв Енергію. Результати 21 туру Другої ліги

Сьогодні 19:56 719 0
Результати 21 туру Другої ліги
Карпати Галич розгромили Буковину, Метал обіграв Енергію. Результати 21 туру Другої ліги
#Карпати, #Метал

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 21 туру Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга
21 тур, 08 травня

Чернігів - Ужгород 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Майборода, 0:2 - 51 Майборода, 1:2 - 59 Койдан

Балкани - Кривбас 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Збунь, 1:1 - 68 Вдовиченко

Волинь 2 - Карпати Львів  1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Чернов, 1:1 - 84 Підгурський

Енергія - Метал 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Федорів (пен), 0:2 - 22 Підленец, 0:3 - 59 Нехтій, 1:3 - 68 Россохатий

Миколаїв 2 - Реал-Фарма 0:0

Буковина - Карпати Галич 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Лебідь, 0:2 - 62 Хомченко, 0:3 - 65 Лебідь 

Рубікон - Діназ Вишгород 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Бафталовський

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