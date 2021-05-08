Карпати Галич розгромили Буковину, Метал обіграв Енергію. Результати 21 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 21 туру Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
21 тур, 08 травня
Чернігів - Ужгород 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Майборода, 0:2 - 51 Майборода, 1:2 - 59 Койдан
Балкани - Кривбас 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Збунь, 1:1 - 68 Вдовиченко
Волинь 2 - Карпати Львів 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Чернов, 1:1 - 84 Підгурський
Енергія - Метал 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Федорів (пен), 0:2 - 22 Підленец, 0:3 - 59 Нехтій, 1:3 - 68 Россохатий
Миколаїв 2 - Реал-Фарма 0:0
Буковина - Карпати Галич 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Лебідь, 0:2 - 62 Хомченко, 0:3 - 65 Лебідь
Рубікон - Діназ Вишгород 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Бафталовський