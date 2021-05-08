Кривцов: Шахтар впав нижче дна

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов підбив підсумки нинішнього сезону для команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, ми провалили цей сезон. Впали нижче дна. Але ти не можеш кожен сезон вигравати чемпіонство і різні трофеї. Бувають спади у команди. Я думаю, що наступний сезон ми проведемо набагато краще.

Чому в цьому сезоні провалилися? Багато факторів: не було відпустки, ми не відпочили ні морально, ні фізично, був короткий проміжок між півфіналом Ліги Європи і початком нового сезону, десь пані фортуна не завжди посміхалася. Як говорив відомий тренер: "Маємо те, що маємо", - відзначив Кривцов.