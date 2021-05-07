Ротань оголосив склад молодіжки України на Меморіал Лобановського

24 травня розпочнеться другий збір нинішнього року молодіжної збірної України

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань назвав когорту гравців, що викликана на черговий збір команди.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Синьо-жовті візьмуть участь у Меморіалі Валерія Лобановського та проведуть товариський матч у Туреччині.

24 травня розпочнеться другий нинішнього року збір молодіжної збірної України. Головний тренер команди Руслан Ротань на цей етап підготовки викликав 24 футболісти.

Після завершення Турніру Лобановського молодіжна збірна України вирушить до Туреччини. 2 червня у Стамбулі на стадіоні Реджеп Таїп Ердоган синьо-жовті проведуть товариський поєдинок зі збірною господарів U-21. Збір завершиться 3 червня.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Валентин Моргун (Динамо Київ), Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко, Даніл Скорко (всі - Динамо Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва - Маріуполь), Олександр Мельник (Олександрія), Максим Таловєров (Динамо Чеське Будейовіце, Чехія).

Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі - Дніпро-1 Дніпро), Данило Алефіренко (Зоря Луганськ), Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Богдан Білошевський (Десна Чернігів), Олег Очеретько (Маріуполь), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва - Динамо Київ), Данило Сікан (Маріуполь), Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Микола Кухаревич (Рух Львів).

Резервний список

Дмитро Мацапура (Зоря Луганськ), Марк Мампассі (Маріуполь), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Микола Михайленко, Назар Волошин (обидва - Динамо Київ), Данило Кравчук (Ворскла Полтава), Дмитро Шамич, Євгеній Ісаєнко (обидва - Колос Ковалівка), Артур Ременяк (Львів), Ростислав Лях, Остап Притула, Іван Литвиненко (усі - Рух Львів), Дмитро Криськів (Металіст 1925" Харків).

Меморіал Валерія Лобановського 2021

26.05.2021, Півфінали

Україна U-21 - Азербайджан U-21. Київ. НТК ім. В. Баннікова

Туніс U-21 - Узбекистан U-21. Київ. Стадіон Оболонь-Арена

28.05.2021

Матч за участю молодіжної збірної України. Київ. НТК ім. В. Баннікова

Матч за 3-є місце або фінал. Київ. Стадіон Оболонь-Арена

Час поєдинків буде затверджено пізніше.