Донецький Шахтар має запропонувати новий контракт своєму голкіперу Андрію Пятову.

Про це заявив президент гірників Рінат Ахметов.

"Я вважаю, що клуб має запропонувати йому контракт, тому що Пятов - це легенда, легенда і ще раз легенда нашого клубу, який дуже багато зробив для нас.

І мені здається, що він в Шахтарі вже довше, ніж я. А як я вже говорив, 11 жовтня буде 25 років. Тому мені так здається.

Але що стосується нашого молодого голкіпера, так ми всі бачимо, що це дуже сильне придбання Шахтаря і, мені здається, ми впевнено почуваємося. Але я хочу сказати, що тут нехай перемагає конкуренція, нехай перемагає кращий. Я впевнений, що Пятов ніколи в житті не опустить руки і нехай грає той, хто сильніший. Найсильніший повинен грати", - сказав Ахметов.