Кавані повторив досягнення Фалькао і Обамеянга у Лізі Європи

Едінсон Кавані дублем відзначився у матчі Рома - Манчестер Юнайтед (3:2) та повторив унікальне досягнення.

Про це повідомляє Futball Ward.

Кавані став третім футболістом, якому вдалося забити чотири і більше голів в ході двоматчевого протистояння в півфіналі Ліги Європи.

Раніше подібне вдавалося тільки Радамелю Фалькао (2011 рік, Порту) і П'єр-Емеріку Обамеянгу (2019 рік, Арсенал).

