 Кавані повторив досягнення Фалькао і Обамеянга у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Кавані повторив досягнення Фалькао і Обамеянга у Лізі Європи

Сьогодні 18:55 332 0
Уругваєць забив чотири голи за два півфінальні матчі
Кавані повторив досягнення Фалькао і Обамеянга у Лізі Європи
#МЮ, #Рома, #Кавані

Джерело - Чемпіон.

Едінсон Кавані дублем відзначився у матчі Рома - Манчестер Юнайтед (3:2) та повторив унікальне досягнення. 

Про це повідомляє Futball Ward.

Кавані став третім футболістом, якому вдалося забити чотири і більше голів в ході двоматчевого протистояння в півфіналі Ліги Європи.

Раніше подібне вдавалося тільки Радамелю Фалькао (2011 рік, Порту) і П'єр-Емеріку Обамеянгу (2019 рік, Арсенал).

Нагадаємо, в першому матчі Манчестер Юнайтед виграв з рахунком 6:2, а в матчі-відповіді програв - 2:3, але вийшов у фінал турніру, де зіграє в Вільярреалом.

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