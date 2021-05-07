У Туреччині на тотал більше 3.5 у матчі Минаю поставили $100 тисяч

За день до матчу 25-го туру УПЛ між Минаєм і Шахтарем (0:4) у турецькій букмекерській конторі на тотал більше 3,5 (ТБ 3,5) було поставлено $100 тисяч.

Про це заявив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"За день до матчу в турецькій букмекерській конторі на тотал більше 3,5 (ТБ 3,5) в матчі Минай - Шахтар було поставлено $100 тисяч.

Це аномально для УПЛ. Ця інформація була донесена в УАФ, про ситуацію знали Баранка, Костюченко, про неї знали всередині Миная.

Людина з клубу мені підтвердила, що Севідов зайшов в роздягальню і сказав: така ситуація, хлопці, вам триндець", - зазначив Співаковський.