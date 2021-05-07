 У Туреччині на тотал більше 3.5 у матчі Минаю поставили $100 тисяч | Футбол | Champion.com.ua
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У Туреччині на тотал більше 3.5 у матчі Минаю поставили $100 тисяч

Сьогодні 17:24 675 0
Журналіст прокоментував події матчу 25-го туру УПЛ
У Туреччині на тотал більше 3.5 у матчі Минаю поставили $100 тисяч
#Минай, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

За день до матчу 25-го туру УПЛ між Минаєм і Шахтарем (0:4) у турецькій букмекерській конторі на тотал більше 3,5 (ТБ 3,5) було поставлено $100 тисяч.

Про це заявив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"За день до матчу в турецькій букмекерській конторі на тотал більше 3,5 (ТБ 3,5) в матчі Минай - Шахтар було поставлено $100 тисяч.

Це аномально для УПЛ. Ця інформація була донесена в УАФ, про ситуацію знали Баранка, Костюченко, про неї знали всередині Миная.

Людина з клубу мені підтвердила, що Севідов зайшов в роздягальню і сказав: така ситуація, хлопці, вам триндець", - зазначив Співаковський.

Нагадаємо, скандальним вийшов матч 25-го туру Української Прем'єр-ліги. Закарпатська команда закрилася в роздягальні і півгодини не хотіла виходити на гру. Причина демаршу закарпатського клубу - котирування ставок на поєдинок, що аномально підскочили у букмекерів. Деякі букмекерські контори й зовсім перестали приймати ставки на цей матч.

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