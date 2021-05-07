У Туреччині на тотал більше 3.5 у матчі Минаю поставили $100 тисяч

Джерело - Чемпіон.
За день до матчу 25-го туру УПЛ між Минаєм і Шахтарем (0:4) у турецькій букмекерській конторі на тотал більше 3,5 (ТБ 3,5) було поставлено $100 тисяч.
Про це заявив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"За день до матчу в турецькій букмекерській конторі на тотал більше 3,5 (ТБ 3,5) в матчі Минай - Шахтар було поставлено $100 тисяч.
Це аномально для УПЛ. Ця інформація була донесена в УАФ, про ситуацію знали Баранка, Костюченко, про неї знали всередині Миная.
Людина з клубу мені підтвердила, що Севідов зайшов в роздягальню і сказав: така ситуація, хлопці, вам триндець", - зазначив Співаковський.
Нагадаємо, скандальним вийшов матч 25-го туру Української Прем'єр-ліги. Закарпатська команда закрилася в роздягальні і півгодини не хотіла виходити на гру. Причина демаршу закарпатського клубу - котирування ставок на поєдинок, що аномально підскочили у букмекерів. Деякі букмекерські контори й зовсім перестали приймати ставки на цей матч.