Стали відомі суддівські призначення на останній тур УПЛ

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів УАФ призначив суддівські бригади на завершальні матчі 26-го туру УПЛ сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Матчі відбудуться 9 травня.
14:00 Колос - Динамо. Ковалівка. Стадіон Колос. Арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ).
14:00 Зоря - Олександрія. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. Арбітр - Солов'ян О.М. (Київ).
14:00 Маріуполь - Десна. Маріуполь. Стадіон ім. В.С. Бойка. Арбітр - Балакін М.О. (Київська обл.), Арбітр ВАА - Бойко С.М. (Київська обл.).
14:00 Минай - Ворскла. Ужгород. Стадіон Авангард. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро), Арбітр ВАА - Шурман Д.Л. (Київська обл.).
17:00 Шахтар - Інгулець. Київ. НСК Олімпійський. Арбітр - Панчишин Д.І. (Харків).
17:00 Дніпро-1 - Рух. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. Арбітр - Серпутько Г.О. (Одеса).
17:00 Львів - Олімпік. Львів. Стадіон Арена Львів. Арбітр - Романюк А.М. (Івано-Франківськ).
Нагадаємо, Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ.