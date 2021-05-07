 Стали відомі суддівські призначення на останній тур УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Стали відомі суддівські призначення на останній тур УПЛ

Сьогодні 17:55 110 0
Матчі відбудуться 9 травня
Стали відомі суддівські призначення на останній тур УПЛ
#УПЛ

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ призначив суддівські бригади на завершальні матчі 26-го туру УПЛ сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матчі відбудуться 9 травня.

14:00 Колос - Динамо. Ковалівка. Стадіон Колос. Арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ).

14:00 Зоря - Олександрія. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. Арбітр - Солов'ян О.М. (Київ).

14:00 Маріуполь - Десна. Маріуполь. Стадіон ім. В.С. Бойка. Арбітр - Балакін М.О. (Київська обл.), Арбітр ВАА - Бойко С.М. (Київська обл.).

14:00 Минай - Ворскла. Ужгород. Стадіон Авангард. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро), Арбітр ВАА - Шурман Д.Л. (Київська обл.).

17:00 Шахтар - Інгулець. Київ. НСК Олімпійський. Арбітр - Панчишин Д.І. (Харків).

17:00 Дніпро-1 - Рух. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. Арбітр - Серпутько Г.О. (Одеса).

17:00 Львів - Олімпік. Львів. Стадіон Арена Львів. Арбітр - Романюк А.М. (Івано-Франківськ).

Нагадаємо, Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ.

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